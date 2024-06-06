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Игрок сборной Беларуси Политевич ответил на вопрос, снизился ли уровень РПЛ

Игрок сборной Беларуси Политевич ответил на вопрос, снизился ли уровень РПЛ
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Центральный защитник и капитан сборной Беларуси Сергей Политевич ответил на вопрос, снизился ли уровень РПЛ.

«Я играл с Тихоновым, Бутом, Калачёвым, Ярошиком в «Крыльях». Для меня это была космическая команда как для 17-летнего пацана. Но это было настолько давно, только добавляю себе года, когда вспоминаю.

Падение уровня футбола обсуждается постоянно и у нас, и в России. Должны показывать результаты. Но у России пока, к сожалению, нет возможности играть в Европе. Для меня уровень тот же. Да, по именам тогда РПЛ была сильнее», – передаёт слова Политевича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, товарищеский матч между сборными Беларуси и России состоится 7 июня. Начало игры — в 20:00 по московскому времени. Встреча пройдёт на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в Минске (Беларусь). Национальные команды в прошлом успели встретиться четырежды. Последний матч прошёл 7 июня 2015 года и закончился победой национальной команды России со счётом 4:2.

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