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Главный тренер сборной Беларуси: отстранение не идёт на пользу российским футболистам

Главный тренер сборной Беларуси: отстранение не идёт на пользу российским футболистам
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Главный тренер сборной Беларуси Карлос Алос Феррер высказался об отстранении российских команд от европейского футбола.

«Ситуация с отстранением российского футбола — тяжёлая. Это не идёт на пользу футболистам. Я бы предпочёл, чтобы все играли в международных соревнованиях, без исключений. У России были хорошие результаты в Европе. Это не хорошо ни для России, ни для меня, ни для Европы, потому что ты должен играть против сильнейших. А сейчас это не так. Однако моё мнение ничего не изменит. Но это плохо, повторюсь, для всех», — передаёт слова Феррера корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, товарищеский матч между сборными Беларуси и России состоится 7 июня. Начало игры — в 20:00 по московскому времени. Встреча пройдёт на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в Минске (Беларусь). Национальные команды в прошлом успели встретиться четырежды. Последний матч прошёл 7 июня 2015 года и закончился победой национальной команды России со счётом 4:2.

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