Капитан сборной Беларуси Политевич: нет мечты сыграть именно с Россией

Центральный защитник и капитан сборной Беларуси Сергей Политевич высказался о грядущем товарищеском матче с Россией.

«С Россией в 2015 году мы целый день добирались до Москвы, и я единственный не сыграл. Я был тогда злой, расстроенный. Нет мечты именно сыграть со сборной России, но будет приятно сыграть», – передаёт слова Политевича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, товарищеский матч между сборными Беларуси и России состоится 7 июня. Начало игры — в 20:00 по московскому времени. Встреча пройдёт на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в Минске (Беларусь). Национальные команды в прошлом успели встретиться четырежды. Последний матч прошёл 7 июня 2015 года и закончился победой национальной команды России со счётом 4:2.