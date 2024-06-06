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Политевич: тема перехода в чемпионат России не поднималась, но мы люди подневольные

Политевич: тема перехода в чемпионат России не поднималась, но мы люди подневольные
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Капитан сборной Беларуси Сергей Политевич ответил на вопрос о включении команд местной лиги в чемпионат России.

«У нас чемпионат Беларуси, национальная команда. Если вдруг нам предложат войти в чемпионат России, то я не знаю. Эта тема не поднималась. В целом мы люди подневольные, но это нигде не обсуждается», – передаёт слова Политевича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, товарищеский матч между сборными Беларуси и России состоится 7 июня. Начало игры — в 20:00 по московскому времени. Встреча пройдёт на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в Минске (Беларусь). Национальные команды в прошлом успели встретиться четырежды. Последний матч прошёл 7 июня 2015 года и закончился победой национальной команды России со счётом 4:2.

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