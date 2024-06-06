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«Челси» и ещё пять клубов АПЛ должны продать игроков ради соблюдения финансовых правил

«Челси» и ещё пять клубов АПЛ должны продать игроков ради соблюдения финансовых правил
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«Челси», «Астон Вилла», «Ньюкасл», «Эвертон», «Ноттингем Форест» и «Лестер» вынуждены как можно быстрее продать часть своих футболистов для того, чтобы соблюсти правила получения прибыли и устойчивого развития (PSR), ограничивающие убытки клубов в размере £ 105 млн (€ 123,7 млн) в течение трёхлетнего периода. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, поскольку конкретный финансовый порог у каждого клуба остаётся конфиденциальным, сумма, на которую каждому из этих клубов нужно продать футболистов, будет разной.

Подчёркивается, что в случае несоблюдения правил PSR на эти клубы могут быть наложены санкции в виде снятия с них очков, как это уже произошло по ходу минувшего сезона с «Эвертоном».

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