В агентстве Прохина высказались о возможном выкупе игрока «Оренбургом»

В агентстве InFootball, представляющем защитника «Ростова» Данилы Прохина, высказались о возможном переходе игрока в «Оренбург».

«Оренбург» и «Ростов» находятся в стадии переговоров. В ближайшее время будет решение касательно будущего Данилы Прохина», — сообщили в агентстве InFootball корреспонденту «Чемпионата» Владиславу Круглову.

Напомним, в нынешнем сезоне Прохин принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. В общей сложности защитник провёл на поле 1294 минуты. Действующее трудовое соглашение игрока с ростовским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.