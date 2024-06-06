Агент Соу: пока нет решения о возвращении Али в «Ростов»

Футбольный агент Луиджи Соррентино высказался о будущем Али Соу. Он отметил, что, несмотря на предложения из Турции, решения по будущему игрока «Ростова» нет.

«Пока нет решения о возвращении в «Ростов», мы думаем. С «Ростовом» не общались. Когда будет решение? В этом месяце. У нас есть предложения из Турции, многие звонят, но пока никакого конкретного решения. Интерес из России? Нет, у нас контракт с «Ростовом». От чего будет зависеть итоговое решение? От Али, от того, что он захочет», – приводит слова агента «РБ Спорт».

29-летний гамбийский нападающий Али Соу провёл прошлый сезон на правах аренды в турецком «Анкарагюджю». Но права на футболиста принадлежат «Ростову».

В сезоне-2023/2024 Али Соу провёл 30 матчей за «Анкарагюджю», забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 1,7 млн.