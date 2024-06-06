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Саутгейт высказался о невызове Магуайра в сборную Англии на Евро-2024

Саутгейт высказался о невызове Магуайра в сборную Англии на Евро-2024
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался об отсутствии защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра в финальной заявке на чемпионат Европы в Германии.

«Вы знаете, что я думаю о Гарри и о том, что он сделал для Англии и для меня как тренера. С Гарри дело обстоит иначе. Решение полностью зависит от его физического состояния. Другой причины нет. Он один из наших сильнейших центральных защитников», — приводит слова Саутгейта журналист Бен Джейкобс в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.

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