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«Реал» не готов заплатить за Дэвиса € 50 млн, запрашиваемые «Баварией» — Bild

«Реал» не готов заплатить за Дэвиса € 50 млн, запрашиваемые «Баварией» — Bild
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На текущей неделе представители мадридского «Реала» вновь связались с окружением 23-летнего левого защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса с целью обсудить его потенциальный трансфер в стан «сливочных». Об этом сообщает Bild.

По информации источника, «Бавария» по-прежнему не хочет продавать Дэвиса в «Реал» за сумму меньше чем € 50 млн. В свою очередь, «сливочные» не готовы потратить такую сумму и рассматривают вариант с тем, чтобы подписать канадского футболиста бесплатно летом 2025 года, когда у него заканчивается контракт с «Баварией».

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, в минувшем сезоне Дэвис принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и шестью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

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