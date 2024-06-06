Жозе Моуринью назвал главных фаворитов Евро-2024

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью поделился мнением о фаворитах предстоящего чемпионата Европы.

«Я не хочу проявлять неуважение к предыдущим поколениям сборной Португалии, которые у нас были, но с точки зрения глубины состава и качества у нас сейчас, вероятно, лучшая команда в истории. Португалия может выиграть турнир.

Франция и Германия всегда играют хорошо, у Португалии и Англии составы лучше, чем когда-либо. Эти четыре команды – фавориты. Я не уверен насчёт Испании, но их футбол и игроки – самого высокого качества. Победа Италии или Бельгии будет для меня сюрпризом», – приводит слова специалиста The Independent.

Чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.