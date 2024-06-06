Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сенегал — ДР Конго. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Жозе Моуринью назвал главных фаворитов Евро-2024

Жозе Моуринью назвал главных фаворитов Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью поделился мнением о фаворитах предстоящего чемпионата Европы.

«Я не хочу проявлять неуважение к предыдущим поколениям сборной Португалии, которые у нас были, но с точки зрения глубины состава и качества у нас сейчас, вероятно, лучшая команда в истории. Португалия может выиграть турнир.

Франция и Германия всегда играют хорошо, у Португалии и Англии составы лучше, чем когда-либо. Эти четыре команды – фавориты. Я не уверен насчёт Испании, но их футбол и игроки – самого высокого качества. Победа Италии или Бельгии будет для меня сюрпризом», – приводит слова специалиста The Independent.

Чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.

Материалы по теме
Топ-5 бомбардиров Евро по среднему количеству голов за матч
Истории
Топ-5 бомбардиров Евро по среднему количеству голов за матч
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android