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Игрок «Торпедо» Лебеденко завершил карьеру в 41 год — источник

Игрок «Торпедо» Лебеденко завершил карьеру в 41 год — источник
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41-летний нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко завершил карьеру игрока, сообщает интернет-издание Metaratings.

По информации источника, бывший футболист автозаводцев войдёт в тренерский штаб клуба.

Лебеденко начал свою карьеру в «Торпедо», за которое выступал в 2000–2004 годах, а затем перешёл в «Локомотив». Футболист вернулся в клуб в 2019 году. С «Торпедо» Лебеденко выиграл бронзовые медали чемпионата России в 2000 году, а также Первую лигу в сезоне-2021/2022.

В прошедшем сезоне 41-летний нападающий провёл в Первой лиге 28 матчей, отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 тыс.

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