Нагельсман определился с игроками сборной Германии, которые не поедут на Евро-2024

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман сообщил, что он уже знает футболистов, которые не попадут в окончательную заявку национальной команды для участия на Евро-2024.

«Мы приняли решение. Но я не собираюсь объявлять об этом сейчас или разговаривать с соответствующим игроком. В худшем случае кто-то получит травму завтра вечером, и тот, на кого мы не рассчитываем, в миг может оказаться в заявке», — приводит слова Нагельсмана Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее Нагельсман объявил состав, который включал в себя 27 футболистов, однако заявить на Евро-2024 можно только 26 игроков.

Чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучших из занявших третьи места, выйдут в 1/8 финала.

Евро-2024: итоговый список команд: