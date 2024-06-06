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Тренер «Вероны» Барони возглавит «Лацио» — Николо Скира

Тренер «Вероны» Барони возглавит «Лацио» — Николо Скира
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Главный тренер «Вероны» Марко Барони возглавит «Лацио», сообщает журналист Николо Скира в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, 60-летнему итальянцу осталось подписать контракт. Сообщается, что соглашение Барони с «Лацио» будет рассчитано до лета 2026 года.

Ранее было объявлено о том, что бывший тренер клуба Игор Тудор покидает команду. Он возглавил «Лацио» в марте 2024 года после увольнения Маурицио Сарри.

Марко Барони возглавил «Верону» в 2023 году. Под руководством тренера клуб занял 13-е место в Серии А и набрал 38 очков. Ранее Барони работал с «Лечче», который спас от вылета в сезоне-2022/23, «Реджиной», «Кремонезе», молодежной командой «Ювентуса» и другими итальянскими клубами.

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