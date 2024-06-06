Тренер сборной Англии объяснил, почему не взял Грилиша и Мэддисона на Евро-2024

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объяснил своё решение не вызывать вингера «Манчестер Сити» Джека Грилиша и атакующего полузащитника «Тоттенхэма» Джеймса Мэддисона на Евро-2024.

«Все игроки восприняли эту новость крайне уважительно. Конечно, все футболисты думают, что именно они должны быть в составе, именно поэтому они игроки мирового класса.

У некоторые футболистов есть вера в себя и мотивация, но факт в том, что у нас есть несколько игроков, которые играли хорошо в чемпионате на протяжении всего сезона. Мы почувствовали, что другие игроки провели сезон более успешно [чем Грилиш и Мэддисон], а особенно последние шесть месяцев», — приводит слова Саутгейта BBC.

Напомним, на чемпионате Европы 2024 года сборная Англии сыграет в одной группе со Словенией, Данией и Сербией.

Евро-2024: итоговый список команд: