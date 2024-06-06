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Тубич: «Краснодар» играл в хороший футбол при Ивиче

Тубич: «Краснодар» играл в хороший футбол при Ивиче
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Экс-защитник «Краснодара» Неманья Тубич высказался об увольнении бывшего главного тренера команды Владимира Ивича.

«Я следил за «Краснодаром». Если я не ошибаюсь, то Ивича уволили, когда клуб ещё был на первом месте. Мне сложно сказать, что там произошло между ним и Сергеем Николаевичем Галицким. Мне довелось посмотреть несколько матчей при Ивиче. Клуб играл в хороший футбол», – приводит слова Тубича Metaratings.

По ходу прошлого сезона Владимир Ивич был уволен с должности главного тренера «Краснодара». Новым рулевым южан стал Мурад Мусаев, который уже работал с командой с 2018 по 2021 год.

Напомним, по итогам сезона в чемпионате России по футболу обладателем золотых медалей стал «Зенит». Второе место в турнирной таблице РПЛ занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков.

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