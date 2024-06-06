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«У нас есть большой опыт». Саутгейт оценил шансы сборной Англии на Евро-2024

«У нас есть большой опыт». Саутгейт оценил шансы сборной Англии на Евро-2024
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт оценил перспективы «трёх львов» на грядущем чемпионате Европы, который стартует 14 июня в Германии.

«Мы взволнованы тем, что имеем. Очевидно, что мы отправляемся на турнир, не зная, чем всё закончится. Однако у нас [футболистов] есть большой опыт участия в групповых турнирах, а также в важных матчах на клубном уровне. Всё это делает нас действительно хорошей командой», — приводит слова Саутгейта BBC.

Напомним, на чемпионате Европы 2024 года сборная Англии сыграет в одной группе со Словенией, Данией и Сербией. Подопечные Саутгейта стартуют на чемпионате Европы игрой с сербской национальной командой, которая состоится 16 июня.

Евро-2024: итоговый список команд:

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