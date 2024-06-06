Бывший игрок «Краснодара» Тубич назвал лучшего серба, выступавшего в России

Бывший защитник «Краснодара» Неманья Тубич поделился мнением по поводу лучшего сербского легионера, игравшего в России.

– Кто для вас сильнейший серб, игравший в России?

– Для меня – Неманья Видич. Было много классных игроков – Иванович, Красич, Тошич, Кежман, Лазович, Милошевич. Хватало сильных сербов, но для меня Видич – вне конкуренции, – приводит слова Тубича Metaratings.

Неманья Видич играл в составе «Спартака» с 2004 по 2005 год. На его счету 41 матч и четыре забитых мяча в составе красно-белых. После чемпионата России Видич перебрался в «Манчестер Юнайтед», в составе которого выиграл пять титулов английской Премьер-лиги и Лигу чемпионов, а ещё позже в ходе своей карьеры играл за миланский «Интер».