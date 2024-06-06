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Сафонов отрабатывал сейвы, Карпин руководил. Лучшие фото с тренировки сборной

Сафонов отрабатывал сейвы, Карпин руководил. Лучшие фото с тренировки сборной
Сборная России
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6 июня в Минске на стадионе «Динамо» сборная России по футболу провела открытую тренировку перед матчем со сборной команды Беларуси.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему футболисты «Локомотива» Максим Глушенков, Дмитрий Баринов и Сергей Пиняев не попали в заявку национальной команды на июньский сбор.

«Глушенков сыграл на уколах с «Балтикой», Баринов и Пиняев тоже на травмах. Поэтому все трое не попали в основной список», – передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, товарищеский матч между сборными Беларуси и России состоится 7 июня. Начало игры — в 20:00 по московскому времени.

Лучшие кадры с тренировки сборной России перед матчем с Беларусью — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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