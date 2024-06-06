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Гунько: не думаю, что со Станковичем «Спартак» будет хуже, чем с Абаскалем

Гунько: не думаю, что со Станковичем «Спартак» будет хуже, чем с Абаскалем
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Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько высказался о перспективах Деяна Станковича в московском клубе. Он считает, что серб справится лучше Гильермо Абаскаля.

«Не думаю, что со Станковичем будет хуже, чем с Абаскалем. У него за спиной есть опыт чемпионства, он знает, как приводить команду к трофеям. Это очень важно. Всё будет зависеть от результата и от того, как у него пойдёт в самом начале в «Спартаке». У Деяна будет поддержка от руководства, болельщиков», – приводит слова Станковича Metaratings.

Напомним, Станкович приступит к работе со «Спартаком» в летнее межсезонье. Ранее команду возглавлял Гильермо Абаскаль, а после его увольнения на временной основе пост главного тренера занял Владимир Слишкович. С сентября 2023-го по май 2024 года Станкович работал во главе венгерского «Ференцвароша», ранее сербский специалист возглавлял «Сампдорию» и «Црвену Звезду».

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