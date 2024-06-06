Жеребьёвка группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/2025 пройдёт 10 июня

Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) объявила, что жеребьёвка группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2024/2025 пройдёт 10 июня.

«Команды будут разделены на четыре корзины в соответствии с занятыми местами по итогам розыгрыша РПЛ сезона-2023/2024. В первую корзину войдут команды, занявшие с первого по четвёртое место в РПЛ прошлого сезона, во вторую – с пятое по восьмое, в третью – с девятое по 12-е, в четвёртую – «Пари НН» (13-е место), «Акрон» (победитель стыковых матчей), «Химки» (победитель Первой лиги) и «Динамо» Махачкала (серебряный призёр Первой лиги).

В ходе жеребьёвки по группам поочередно будут распределены команды первой, второй, третьей и четвёртой корзин. Как и в прошлых двух сезонах (2022/2023, 2023/2024), в одной группе Пути РПЛ могут оказаться не более двух команд из Москвы и Московской области, а также не более одной команды из региона, в котором действует режим временного ограничения полётов («Краснодар», «Ростов», «Факел»).

В Пути РПЛ Фонбет Кубка России сыграют 16 клубов Российской Премьер-Лиги, которые будут разделены на четыре группы. Команды сыграют два круга, всего шесть матчей. Клубы, занявшие первые два места в каждой группе, отправятся в верхнюю сетку второй стадии (плей-офф), третья команда группы – в нижнюю сетку второй стадии (плей-офф), последняя команда каждой группы закончит участие в турнире», — сказано на сайте РФС.

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