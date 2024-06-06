«Вулвз» высказались о том, что VAR останется в АПЛ

Руководство «Вулверхэмптон» высказалось по поводу того, что VAR останется в английской Премьер-лиге в следующем сезоне.

«Хотя мы разочарованы результатами голосования о будущем VAR на сегодняшнем ежегодном общем собрании, но признаём решение, принятое нашими коллегами-клубами. Уверены, что Премьер-лига серьёзно относится к опасениям клубов и болельщиков. Мы приветствуем стремление улучшить VAR, особенно в тех областях, которые касаются задержек, согласованности действий и удобства для болельщиков. Хотя мы по-прежнему считаем, что футбол в Премьер-лиге был бы лучше для болельщиков, игроков, тренеров и зрителей без VAR, считаем, что эти улучшения имеют решающее значение для целостности игры и улучшения общего впечатления от матча для наших болельщиков.

«Вулвз» по-прежнему привержены тесному сотрудничеству с Премьер-лигой для гарантии того, что VAR продолжает развиваться и служит интересам футбола. Мы ценим усилия, прилагаемые для решения проблем, на которые обратили внимание в нашей резолюции, и с нетерпением ждём, смогут ли изменения, внесённые этим летом, улучшить впечатления от матчей для наших болельщиков и уважения к нашим официальным лицам», — приводит слова руководства клуба журналист Бен Джейкобс в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее стало известно, что 19 из 20 клубов, выступающих в английской Премьер-лиге, проголосовали против отмены системы VAR в чемпионате на общем собрании клубов.