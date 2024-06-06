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Галактионов: все летние сборы «Локомотива» пройдут на нашей базе в Баковке

Галактионов: все летние сборы «Локомотива» пройдут на нашей базе в Баковке
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос, где и в какие сроки пройдут сборы перед стартом следующего сезона

«Все летние сборы пройдут на нашей базе в Баковке. В рамках подготовки к сезону нами запланированы контрольные матчи. Соперники пока уточняются», – приводит слова Галактионова пресс-служба железнодорожников на официальном сайте клуба.

Михаил Галактионов возглавил московский клуб в ноябре 2022 года. Ранее российский специалист работал в клубе «Пари Нижний Новгород». Сезон-2023/2024 железнодорожники завершили на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 53 очка.

6 июня стало известно, что железнодорожники продлили контракт с Галактионовым до лета 2026 года.

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