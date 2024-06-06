Генсек РФС: отменить VAR — это выкинуть деньги в форточку

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов отреагировал на новость о том, что в АПЛ обсуждали идею с отменой системы VAR.

«Это выкинуть в форточку деньги, потраченные на приобретение и внедрение системы. В любом случае нужно же этому обучиться. С каждым годом VAR становится лучше, а судьи набираются опыта. Стало больше обученных в этой сфере людей, а ошибок стало меньше. При этом исправления ошибок арбитров в поле стало больше. Позитив есть», — приводит слова Митрофанова Sport24.

Напомним, сегодня, 6 июня, состоялось общее собрание клубов АПЛ, на котором 19 из 20 клубов проголосовали за то, чтобы сохранить систему VAR. Против проголосовал только «Вулверхэмптон», изначально предложивший нивелировать её.

Ранее также клубы АПЛ проголосовали за введение полуавтоматической системы определения офсайда (SAOT), которая начнёт действовать со следующего сезона. Однако на с самого его начала, а с осенней части.

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