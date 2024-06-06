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Генсек РФС: Россия входит в топ-10 стран по развитию судейства и VAR

Генсек РФС: Россия входит в топ-10 стран по развитию судейства и VAR
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос, доволен ли он тем, как в России функционирует система VAR.

«За последний год система стала функционировать лучше, но мы понимаем, что обучающие мероприятия должны приводить к постоянному улучшению работы VAR. Ещё важный момент. В УЕФА оценивают, что по уровню развития судейства и системы VAR РФС находится в первой десятке стран», — приводит слова Митрофанова Sport24.

Напомним, ранее в Англии состоялось общее собрание клубов национальной лиги, на котором они обсуждали возможность нивелирования системы VAR. В итоге 19 из 20 клубов проголосовали за то, чтобы сохранить систему VAR. Против проголосовал только «Вулверхэмптон», изначально предложивший отменить её.

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