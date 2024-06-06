Дзагоев рассказал, как поддерживает форму после завершения карьеры

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев рассказал, как поддерживает форму вместе с экс-одноклубником Георгием Щенниковым.

«Мы с Георгием Щенниковым с февраля вместе играем в падел. Нам очень нравится! Он правша, я левша, хорошая получилась пара. Мы оба ещё молодые, почти каждый день играем, поддерживаем себя в форме. После футбола надо всё-таки чем-то заниматься. Падел помогает: и физическая нагрузка, и эмоции. По футболу пока не соскучился», – приводит слова Дзагоева Metaratings.

Дзагоев бо́льшую часть карьеры провёл в ЦСКА, за который выступал с 2008 по 2022 год. На счету полузащитника 77 голов и 93 результативные передачи в 395 матчах.

Щенников покинул ЦСКА после сезона‑2022/2023 на правах свободного агента. Он является воспитанником красно‑синих, с 2008 года провёл за команду 366 матчей, забил 10 мячей и отдал 15 результативных передач.