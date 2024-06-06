Клубы АПЛ выступили против смягчения финансовых правил лиги — журналист Перси

На общем собрании 15 клубов английской Премьер-лиги отклонили предложение «Астон Виллы» повысить допустимый лимит убытков со £ 105 млн (€ 123,7 млн) до £ 135 млн (€ 158,5 млн) в течение трёхлетнего периода. Об этом сообщает журналист Джон Перси в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «Астон Виллу» поддержал только один клуб, ещё три приняли решение воздержаться.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что «Астон Вилле», «Челси», «Ньюкаслу», «Эвертону», «Ноттингем Форест» и «Лестеру» необходимо в кратчайшие сроки продать футболистов для того, чтобы соблюсти правила получения прибыли и устойчивого развития (PSR), ограничивающие убытки клубов в размере £ 105 млн (€ 123,7 млн) в течение трёхлетнего периода.

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