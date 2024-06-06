FourFourTwo опубликовал топ-10 лучших центральных защитников мира на текущий момент

Авторитетное британское издание FourFourTwo представило рейтинг из 10 лучших центральных защитников мира на текущий момент.

Первое место в рейтинге занял центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер, который в минувшем сезоне принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

Десятка лучших центральных защитников мира по версии FourFourTwo:

1. Антонио Рюдигер («Реал» Мадрид);

2. Вильям Салиба («Арсенал»);

3. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»);

4. Рубен Диаш («Манчестер Сити»);

5. Джон Стоунз («Манчестер Сити»);

6. Маркиньос («ПСЖ»);

7. Натан Аке («Манчестер Сити»);

8. Давид Алаба («Реал»);

9. Габриэл Магальянс («Арсенал»);

10. Рональд Араухо («Барселона»).

Беллингем дразнит Рюдигера во время тренировки «Реала»: