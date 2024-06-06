FourFourTwo опубликовал топ-10 лучших центральных защитников мира на текущий момент

Авторитетное британское издание FourFourTwo представило рейтинг из 10 лучших центральных защитников мира на текущий момент.
Первое место в рейтинге занял центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер, который в минувшем сезоне принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.
Десятка лучших центральных защитников мира по версии FourFourTwo:
1. Антонио Рюдигер («Реал» Мадрид);
2. Вильям Салиба («Арсенал»);
3. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»);
4. Рубен Диаш («Манчестер Сити»);
5. Джон Стоунз («Манчестер Сити»);
6. Маркиньос («ПСЖ»);
7. Натан Аке («Манчестер Сити»);
8. Давид Алаба («Реал»);
9. Габриэл Магальянс («Арсенал»);
10. Рональд Араухо («Барселона»).
Беллингем дразнит Рюдигера во время тренировки «Реала»: