Нино: эти полгода в «Зените» — особенное время для меня

Защитник «Зенита» Нино высказался о своём дебютном сезоне в составе петербургского клуба.

«Эти полгода в «Зените» — особенное время для меня, боролись до самого конца, интрига жила до последнего тура. Не всё получалось весной, но к концу мы собрались, выполнили свою задачу, завершили сезон двумя трофеями. Почувствовал ли я, что «Зенит» — самый крутой и сильный клуб России? Действительно, «Зенит» — прекрасная команда с отличным подбором игроков, квалифицированная и сильная, но нельзя забывать, что в чемпионате много достойных конкурентов. Если не выкладываться на 100% в каждой игре, то ты ничего не достигнешь», – приводит слова Нино ТАСС.

Нино стал игроком сине-бело-голубых прошлой зимой.

Напомним, «Зенит», одержав победу в Суперфинале Фонбет Кубка России над «Балтикой» со счётом 2:1, выиграл все российские трофеи в сезоне-2023/2024. По итогам чемпионата России сезона-2023/2024 петербургский клуб набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч. Кроме того, «Зенит» выиграл Суперкубок России, победив ЦСКА в начале сезона-2023/2024 со счётом 0:0, 5:4 пен.