Бруно Гимарайнс интересен «Барселоне» — Mundo Deportivo

26-летний полузащитник «Ньюкасл Юнайтед» Бруно Гимарайнс интересен «Барселоне», сообщает интернет-издание Mundo Deportivo.

По информации источника, каталонский клуб хотел бы видеть бразильца в команде в следующем сезоне. Известно, что «сороки» испытывают проблемы с финансовым фэйр-плей, и клубу, вероятно, придётся продать игрока для того, чтобы их решить. Сам Гимарайнс чувствует себя хорошо в «Ньюкасле», но также он не против интереса топ-клубов к его персоне.

Напомним, в нынешнем сезоне Гимарайнс принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 85 млн.