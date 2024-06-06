Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сенегал — ДР Конго. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бруно Гимарайнс интересен «Барселоне» — Mundo Deportivo

Бруно Гимарайнс интересен «Барселоне» — Mundo Deportivo
Аудио-версия:
Комментарии

26-летний полузащитник «Ньюкасл Юнайтед» Бруно Гимарайнс интересен «Барселоне», сообщает интернет-издание Mundo Deportivo.

По информации источника, каталонский клуб хотел бы видеть бразильца в команде в следующем сезоне. Известно, что «сороки» испытывают проблемы с финансовым фэйр-плей, и клубу, вероятно, придётся продать игрока для того, чтобы их решить. Сам Гимарайнс чувствует себя хорошо в «Ньюкасле», но также он не против интереса топ-клубов к его персоне.

Напомним, в нынешнем сезоне Гимарайнс принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 85 млн.

Материалы по теме
«Барселона» готова активировать новый «финансовый рычаг» — Sport.es
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android