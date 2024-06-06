Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сенегал — ДР Конго. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Лос-Анджелес Гэлакси» хочет воссоединить в клубе Левандовского и Ройса — AS

«Лос-Анджелес Гэлакси» хочет воссоединить в клубе Левандовского и Ройса — AS
Аудио-версия:
Комментарии

Американский «Лос-Анджелес Гэлакси» начал работу над потенциальным подписанием нападающего «Барселоны» Роберта Левандовского. Об этом сообщает AS.

По информации источника, многолетний полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс, покинувший стан «шмелей», присоединится к «Лос-Анджелес Гэлакси» нынешним летом. В американском клубе считают, что наличие Ройса в команде увеличит шансы на приход в неё польского нападающего, поскольку они являются хорошими друзьями со времён выступления за «Боруссию».

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Действующее трудовое соглашение Левандовского с «Барселоной» рассчитано до лета 2026 года.

В минувшем сезоне поляк принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 26 голами и девятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Материалы по теме
Хави планировал в «Барселоне» заменить Левандовского Довбиком — Sport.es
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android