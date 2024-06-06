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«Лос-Анджелес Гэлакси» хочет воссоединить в клубе Левандовского и Ройса — AS

Американский «Лос-Анджелес Гэлакси» начал работу над потенциальным подписанием нападающего «Барселоны» Роберта Левандовского. Об этом сообщает AS.

По информации источника, многолетний полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс, покинувший стан «шмелей», присоединится к «Лос-Анджелес Гэлакси» нынешним летом. В американском клубе считают, что наличие Ройса в команде увеличит шансы на приход в неё польского нападающего, поскольку они являются хорошими друзьями со времён выступления за «Боруссию».

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Действующее трудовое соглашение Левандовского с «Барселоной» рассчитано до лета 2026 года.

В минувшем сезоне поляк принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 26 голами и девятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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