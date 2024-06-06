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Ташуев: я не понимаю назначение Николича в ЦСКА, его футбол неинтересно смотреть

Ташуев: я не понимаю назначение Николича в ЦСКА, его футбол неинтересно смотреть
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Известный российский футбольный специалист Сергей Ташуев отреагировал на назначение Марко Николича на пост главного тренера московского ЦСКА.

«Я не понимаю назначение Николича в ЦСКА: смотрел за его работой в «Локомотиве» — это «сухой» футбол, его неинтересно смотреть! И вдруг почему-то он возвращается в Россию!» – приводит слова Ташуева «РБ Спорт».

6 июня московский ЦСКА на официальном сайте объявил о назначении Николича на пост главного тренера. Отметим, что ранее Марко работал в «Локомотиве».

Ранее пост главного тренера ЦСКА занимал Владимир Федотов. В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги клуб занял шестое место в турнирной таблице. Под руководством Владимира Федотова команда набрала 48 очков за 30 матчей. Чемпионом России в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», у которого 57 очков.

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