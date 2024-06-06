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Стала известна сумма компенсации для тен Хага в случае его увольнения из «Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» будет обязан выплатить нидерландскому специалисту Эрику тен Хагу £ 9 млн (€ 10,5 млн) в случае его потенциального увольнения с поста главного тренера «красных дьяволов». Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, в случае если бы «Манчестер Юнайтед» проиграл «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии (1:2), боссам «красных дьяволов» пришлось бы выплатить тен Хагу сумму в £ 6,75 млн (€ 7,9 млн).

Подчёркивается, что на текущий момент в «Манчестер Юнайтед» продолжается анализ работы нидерландского специалиста в нынешнем сезоне, по итогам которого будет принято решение о его будущем.

Напомним, тен Хаг был назначен на пост главного тренера манкунианцев летом 2022 года. По итогам минувшего сезона АПЛ «Манчестер Юнайтед» занял восьмое место.

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