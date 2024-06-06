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Отсутствие Грилиша в заявке на Евро-2024 шокировало игроков сборной Англии — The Telegraph

Отсутствие Грилиша в заявке на Евро-2024 шокировало игроков сборной Англии — The Telegraph
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Нападающий «Манчестер Сити» Джек Грилиш был поражён тем, что не был включён в заключительный список игроков сборной Англии на чемпионат Европы в Германии, сообщает интернет-издание The Telegraph.

По информации источника, англичанин был очень расстроен, когда узнал об этом. Ситуация стала большим сюрпризом для игроков сборной. Некоторые из них навестили Грилиша в номере, так как футболист всё ещё находится в расположении национальной команды, в составе которой 3 июня вышел на поле в матче с Боснией и Герцеговиной и отметился результативной передачей. Также сообщается, что один игрок сборной Англии пытался вывести главного тренера Гарета Саутгейта на личный разговор и разобраться в этой ситуации.

Напомним, Джек Грилиш в нынешнем сезоне принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

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