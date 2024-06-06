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Гюндоган: хочу, чтобы мой тренерский путь был сравним с работой Алонсо в «Байере»

Гюндоган: хочу, чтобы мой тренерский путь был сравним с работой Алонсо в «Байере»
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Полузащитник «Барселоны» и сборной Германии Илкай Гюндоган рассказал, каким родом деятельности он планирует заниматься после завершения карьеры футболиста.

«Я хочу стать тренером после того, как повешу бутсы на гвоздь. Хочу быть тренером, который очень хорошо чувствует своих футболистов, но при этом обладает футбольным интеллектом. Я хотел бы пойти по тому же пути, что и Хаби Алонсо в «Байере», — приводит слова Гюндогана Barça Universal в соцсети Х (ранее Twitter).

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, по итогам минувшего сезона подопечные Алонсо выиграли чемпионат и Кубок Германии, а также дошли до финала Лиги Европы, где уступили «Аталанте» со счётом 0:3.

На текущий момент Гюндогану 33 года. Его действующее трудовое соглашение с каталонским клубом рассчитано до лета 2025 года.

Алонсо с пивом отмечает чемпионство «Байера»:

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