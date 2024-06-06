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Матч сборных России и Беларуси по футболу в Минске соберёт аншлаг

Матч сборных России и Беларуси по футболу в Минске соберёт аншлаг
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Товарищеский матч между сборными России и Беларуси по футболу в Минске пройдёт при заполненных трибунах, игру посетят около 22 тысяч человек. Об этом сообщили в Федерации футбола Беларуси.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
07 июня 2024, пятница. 20:00 МСК
Беларусь
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«За день до игры нераспроданными оставались менее тысячи билетов, ожидаем, что все они будут реализованы», — приводит слова представителей Федерации футбола Беларуси ТАСС.

Напомним, товарищеский матч между сборными Беларуси и России состоится 7 июня. Начало игры — в 20:00 по московскому времени. Встреча пройдёт на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в Минске (Беларусь). Национальные команды в прошлом успели встретиться четырежды. Последний матч прошёл 7 июня 2015 года и закончился победой национальной команды России со счётом 4:2.

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