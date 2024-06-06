Матч сборных России и Беларуси по футболу в Минске соберёт аншлаг

Товарищеский матч между сборными России и Беларуси по футболу в Минске пройдёт при заполненных трибунах, игру посетят около 22 тысяч человек. Об этом сообщили в Федерации футбола Беларуси.

«За день до игры нераспроданными оставались менее тысячи билетов, ожидаем, что все они будут реализованы», — приводит слова представителей Федерации футбола Беларуси ТАСС.

Напомним, товарищеский матч между сборными Беларуси и России состоится 7 июня. Начало игры — в 20:00 по московскому времени. Встреча пройдёт на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в Минске (Беларусь). Национальные команды в прошлом успели встретиться четырежды. Последний матч прошёл 7 июня 2015 года и закончился победой национальной команды России со счётом 4:2.