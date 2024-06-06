Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сенегал — ДР Конго. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент «Лацио» объяснил причину отставки Игора Тудора

Президент «Лацио» объяснил причину отставки Игора Тудора
Комментарии

Владелец и президент «Лацио» Клаудио Лотито высказался об увольнении главного тренера Игора Тудора из клуба.

«Он попросил нас убрать восемь футболистов из команды. Это слишком много, с нашей точки зрения. Но он ушёл как порядочный человек, я хочу сказать.

Важно, чтобы мы были конкурентоспособными в следующем сезоне. Надеюсь, мы не потеряем очки с командами из нижней части таблицы, такими как «Салернитана», например. Наша команда заслуживала лучшего результата», — приводит слова Лотито сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Ранее было объявлено, что бывший тренер клуба Игор Тудор покидает команду. Он возглавил «Лацио» в марте 2024 года после ухода Маурицио Сарри. Новым наставником команды станет Марко Барони из «Вероны».

Материалы по теме
Тренер «Вероны» Барони возглавит «Лацио» — Николо Скира
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android