Президент «Лацио» объяснил причину отставки Игора Тудора

Владелец и президент «Лацио» Клаудио Лотито высказался об увольнении главного тренера Игора Тудора из клуба.

«Он попросил нас убрать восемь футболистов из команды. Это слишком много, с нашей точки зрения. Но он ушёл как порядочный человек, я хочу сказать.

Важно, чтобы мы были конкурентоспособными в следующем сезоне. Надеюсь, мы не потеряем очки с командами из нижней части таблицы, такими как «Салернитана», например. Наша команда заслуживала лучшего результата», — приводит слова Лотито сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Ранее было объявлено, что бывший тренер клуба Игор Тудор покидает команду. Он возглавил «Лацио» в марте 2024 года после ухода Маурицио Сарри. Новым наставником команды станет Марко Барони из «Вероны».