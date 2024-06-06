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Аргентинский клуб принял приглашение «Зенита» на участие в летнем турнире — Брисуэла

Аргентинский клуб принял приглашение «Зенита» на участие в летнем турнире — Брисуэла
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«Атлетико Тальерес», представляющий чемпионат Аргентины, принял приглашение «Зенита» на участие в летнем турнире. Об этом сообщает Golandpop со ссылкой на журналиста Мариано Брисуэлу в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «Атлетико Тальерес» проведёт предсезонный сбор именно в Санкт-Петербурге.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что сине-бело-голубые планируют организовать международный турнир в Санкт-Петербурге. Сообщалось, что данное соревнование состоится в конце июня – начале июля. Планируется, что участники сыграют на стадионе спортивного комплекса «Смена», а также на «Петровском» и на «Газпром Арене».

По итогам минувшего сезона РПЛ «Зенит» занял первое место, набрав 57 очков. В 30-м туре Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые обыграли «Ростов» со счётом 2:1. В составе санкт-петербургского клуба голами отметились Густаво Мантуан и Артур. Единственный гол «Ростова» забил Роналдо.

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