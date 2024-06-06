Сборная Нидерландов по футболу в товарищеском матче разгромила Канаду

Сегодня, 6 июня, состоялся товарищеский матч между сборными Нидерландов и командой Канады. Игра прошла на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме (Нидерланды). Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по московскому времени. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Рохитом Сагги из Норвегии. Матч закончился со счётом 4:0 в пользу хозяев поля.

В первом тайме обошлось без забитых мячей. На 50-й минуте нападающий голландцев Мемфис Депай вывел свою сборную вперёд. Спустя семь минут Жереми Фримпонг удвоил преимущество хозяев. Форвард Ваут Вегорст на 63-й минуте довёл дело до разгрома. А на 83-й минуте защитник Вирджил ван Дейк установил окончательный счёт в матче.

Ранее в своей истории эти сборные встречались только один раз. Их товарищеская игра в 1994 году закончилась со счётом 3:0 в пользу Нидерландов.