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Сборная Нидерландов по футболу в товарищеском матче разгромила Канаду

Сборная Нидерландов по футболу в товарищеском матче разгромила Канаду
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Сегодня, 6 июня, состоялся товарищеский матч между сборными Нидерландов и командой Канады. Игра прошла на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме (Нидерланды). Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по московскому времени. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Рохитом Сагги из Норвегии. Матч закончился со счётом 4:0 в пользу хозяев поля.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
07 июня 2024, пятница. 20:00 МСК
Беларусь
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В первом тайме обошлось без забитых мячей. На 50-й минуте нападающий голландцев Мемфис Депай вывел свою сборную вперёд. Спустя семь минут Жереми Фримпонг удвоил преимущество хозяев. Форвард Ваут Вегорст на 63-й минуте довёл дело до разгрома. А на 83-й минуте защитник Вирджил ван Дейк установил окончательный счёт в матче.

Ранее в своей истории эти сборные встречались только один раз. Их товарищеская игра в 1994 году закончилась со счётом 3:0 в пользу Нидерландов.

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