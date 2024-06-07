У «Барселоны» и «Атлетико» недостаточно денег, чтобы купить Хулиана Альвареса — FE

Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес заинтересован в переходе в чемпионат Испании. Об этом сообщает Football Espana со ссылкой на El Chiringuito.

По информации источника, «Барселона» и «Атлетико» изъявляют желание, чтобы аргентинский нападающий пополнил их ряды. Однако из-за тяжёлого финансового положения этих испанских грандов единственным способом перехода аргентинского футболиста к ним является аренда.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

Напомним, в минувшем сезоне Альварес принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: