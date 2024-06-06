Во Франции назвали переход Сафонова в «ПСЖ» рискованной имиджевой историей для клуба

Жан-Батист Геган, французский спортивный геополитик, высказался о возможном переходе российского голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«С таким трансфером есть чем рисковать в плане имиджа. Его политические позиции будут подвергнуты тщательному анализу. Как и его действия, его окружение», – приводит слова Гегана L’Equipe.

Напомним, ранее известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «ПСЖ» планирует оформить трансфер Сафонова в июне. По информации Романо, это займёт некоторое время, но с «Краснодаром» всё уже согласовано. Сообщается, что Матвей Сафонов подпишет контракт до 2029 года в качестве нового вратаря «ПСЖ», в то время как «Краснодар» побьёт рекорд продаж, получив около € 20 млн, включая дополнительные бонусы.