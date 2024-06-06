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«Аяксу» неинтересен Эдуард Сперцян — Клерри Ханстра

«Аяксу» неинтересен Эдуард Сперцян — Клерри Ханстра
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Нидерландский «Аякс» не заинтересован в приобретении атакующего полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. Об этом в соцсети Х (ранее Twitter) сообщает инсайдер Гайтье Сутало со ссылкой на Клерри Ханстра — журналиста, специализирующегося на «Аяксе».

Ранее появлялась информация, что «Аякс» поддерживает контакт с «Краснодаром» по поводу возможной сделки. Сообщалось, что в ближайшее время нидерландский клуб планирует активизироваться в переговорном процессе.

В минувшем сезоне Сперцян принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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