Французский спортивный юрист высказался о переходе Сафонова в «ПСЖ»

Французский спортивный юрист Лоик Альварес высказался о возможном переходе вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Как такового запрета на подписание контракта с российским спортсменом нет, и, кроме того, было бы юридически некорректно запрещать подобный трансфер», — приводит слова Альвареса L’Equipe.

Напомним, ранее известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «ПСЖ» планирует оформить трансфер Сафонова в июне. По информации Романо, это займёт некоторое время, но с «Краснодаром» всё уже согласовано. Сообщается, что Матвей Сафонов подпишет контракт до 2029 года в качестве нового вратаря «ПСЖ», в то время как «Краснодар» побьёт рекорд продаж, получив около € 20 млн, включая дополнительные бонусы.