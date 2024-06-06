Самедов назвал фаворита следующего сезона РПЛ

Бывший футболист сборной России Александр Самедов считает, что «Зенит» является фаворитом следующего сезона РПЛ.

«Мы уже на протяжении долгих лет обсуждаем, прекратится гегемония «Зенита» или нет. Но и перед следующим сезоном РПЛ фаворит – «Зенит». В ближайшие два года – то же самое. А круг тех команд, кто может бросить вызов Санкт-Петербургу обычен — «Динамо», «Краснодар», «Спартак», «Локомотив», ЦСКА. Посмотрим, кто как проведёт трансферную кампанию, кто как сможет усилить состав, и тогда можно будет делать прогнозы», – приводит слова Самедова «Комсомольская правда».

Напомним, «Зенит», одержав победу в Суперфинале Фонбет Кубка России над «Балтикой» со счётом 2:1, выиграл все российские трофеи в сезоне-2023/2024. По итогам чемпионата России сезона-2023/2024 петербургский клуб набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч. Кроме того, «Зенит» выиграл Суперкубок России, победив ЦСКА в начале сезона-2023/2024 со счётом 0:0, 5:4 пен.