Эдгар Севикян сравнил уровень футбола в России и Венгрии

Бывший футболист «Пари Нижний Новгород» Эдгар Севикян, выступающий ныне за «Ференцварош», сравнил Российскую Премьер-Лигу с чемпионатом Венгрии.

«Чемпионат, где я сейчас играю, неплохой, я бы даже сказал хороший, физически интенсивный. «Ференцварош» является топовой командой здесь, многие команды пытаются обороняться от нас. В России я играл в клубе, который больше отдавал преимущество сопернику. Было тяжеловато. Но когда ты находишься в команде, которая чаще атакует, это намного легче. Конечно, в Венгрии меньше клубов, которые могли бы конкурировать за первое место, чем в России, но от этого чемпионат хуже не становится», — приводит слова Севикяна «РИА Новости».

Севикян выступает за «Ференцварош» с января. Первую половину сезона форвард провел в «Пари Нижний Новгород». В составе клуба из Будапешта Эдгар Севикян принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Контракт игрока с венгерским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Севикяна в € 1,8 млн.