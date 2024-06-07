Самедов: не совсем понимаю, на какой позиции Мбаппе будет играть в «Реале»

Бывший игрок сборной России Александр Самедов прокомментировал переход нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

«Я уверен, что «Реал» можно будет побеждать. Но с коммерческой точки зрения, со стороны бизнеса, трансфер Мбаппе — огромный плюс для «Реала». Однако в футбольном плане я не совсем понимаю, на какой позиции Мбаппе будет играть. Его будут использовать в роли центрфорварда? Я считаю, это не совсем его позиция. Слева в атаке? Там в «Реале» шикарно играет Винисиус, ему там комфортно, и он даёт результат. Так что состав «Мадрида» вместе с Мбаппе выглядит просто блестяще. Но как всё будет смотреться в жизни на футбольном поле — это большой вопрос для меня», – приводит слова Самедова «Комсомольская правда».

Напомним, 3 июня Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала». После этого в СМИ появилась информация, что заработная плата французского нападающего будет составлять € 30 млн в год плюс бонусы за забитые мячи. Также контракт Мбаппе включает сумму отступных, которая составляет € 1 млрд.