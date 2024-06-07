«Есть вопросы». Журналист Менес в недоумении из-за стоимости трансфера Сафонова в «ПСЖ»

Французский журналист и футбольный комментатор Пьер Менес высказал недовольство ценой, за которую «ПСЖ» намерен приобрести вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.

«Переход Сафонова за почти € 20 млн? Хочу сказать, что это вызывает вопросы. Интересно, почему «ПСЖ» по такой цене покупает второго вратаря, тем более, что цель его приезда не в том, чтобы навязывать конкуренцию Доннарумме. Есть гораздо более важные позиции для усиления, чем вратарская. Именно на них «ПСЖ» и должен выделять деньги», — приводит слова Менеса Planete PSG.

Напомним, ранее известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «ПСЖ» планирует оформить трансфер Сафонова в июне. По информации Романо, это займёт некоторое время, но с «Краснодаром» всё уже согласовано. Сообщается, что Сафонов подпишет контракт до 2029 года в качестве нового вратаря «ПСЖ», в то время как «Краснодар» побьёт рекорд продаж, получив около € 20 млн, включая дополнительные бонусы.

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