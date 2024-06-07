Глава ВТБ Костин: футболисты «Динамо» ещё не заслужили стать чемпионами России

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что футболисты московского «Динамо» ещё не заслужили стать чемпионами Российской Премьер-Лиги.

«Я не расстроился, когда команда не выиграла в последнем туре. Ребята заняли призовое место, уже молодцы, но раз в решающем, практически финальном матче не забили ни одного мяча, значит, ещё не заслужили того, чтобы стать чемпионами. Надо играть так, чтобы по-чемпионски, чтобы всех задавить. Будем над этим работать, чтобы в следующем году так и было, а там как получится, потому что другие не дремлют тоже», – приводит слова Костина ТАСС.

Отметим, что ВТБ является генеральным спонсором «Динамо».

Напомним, «Динамо» заняло третье место в турнирной таблице по итогам минувшего чемпионата страны. В заключительном туре бело-голубые на выезде уступили «Краснодару» со счётом 0:1. Для чемпионства столичной команде достаточно было сыграть вничью. Чемпионом России стал петербургский «Зенит», второе место занял «Краснодар».