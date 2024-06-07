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Сперцян против решения тренера сборной Армении использовать его на позиции нападающего

Сперцян против решения тренера сборной Армении использовать его на позиции нападающего
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Главный тренер сборной Армении Александр Петраков ответил на вопрос, как он планирует решать проблему небольшого количества нападающих в национальной команде.

«Да, это проблема, и нам нужно решать её постепенно. В Армении много талантов, но многие исчезают после 18 лет. Раньше в Армении было больше нападающих, но сейчас их нет. Даже Артур Миранян не является продуктом армянского футбола, ведь он играл за молодёжную сборную Украины. Бриаско из Аргентины, Ранос из Германии, даже Мовсисян не был продуктом армянского футбола.

По какой-то причине в Армении не растут нападающие. Я пробовал Сперцяна в качестве нападающего, но ему это не понравилось. В свою очередь, Севикян очень маленького роста», — приводит слова Петракова Sportball24.

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