«Милан» интересуется нападающим «Челси» Броей — Николо Скира

22-летний нападающий «Челси» Армандо Броя может перейти в «Милан», сообщает журналист Николо Скира в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, албанец готов покинуть лондонский клуб в ближайшее трансферное окно. Сообщается, что «Милан» заинтересован в трансфере игрока, так как команда нуждается в качественном запасном нападающем.

Ранее сообщалось, что «Челси» необходимо продать футболистов на сумму в £ 100 млн (€ 117 млн). В список из игроков на выход включают семерых игроков. Броя фигурирует в этом списке.

Напомним, в прошедшем сезоне игрок сборной Албании выступал за «Фулхэм» на правах аренды. Броя принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей.