Болельщики назвали Головина лучшим игроком «Монако» в минувшем сезоне

Испанские болельщики «Монако» подвели итоги минувшего сезона монегасков и признали российского полузащитника Александра Головина лучшим игроком команды.

Как подчёркивает Mundo Monaco в соцсети Х (ранее Twitter), Головин является лучшим игроком, когда команда находится на подъёме, и в то же время россиянин проявляет лидерские качества в сложных ситуациях.

На второе место был поставлен крайний нападающий Такуми Минамино. На третьей строчке расположился опорный полузащитник Денис Закария.

Напомним, в минувшем сезоне Головин принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

В «Монако» оценили технику Головина на 10 из 10: